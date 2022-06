La Foto del Día: "Una mujer con corona de parra y diadema verde"

La foto que me ha llamado la atención es de una cosecha en un país árido. Un país en gran medida devastado, ocupado por un gran desierto, desierto de tierra, desierto de piedras, desierto de corazón y de cabeza Un país que parece abandonado, un país que no acaba de nacer. La foto en ese país, sin embargo, es de la bóveda de una catedral gótica construida con ojas de vid. La tierra casi roja, bien labrada, regada como si fuera la de un huerto. Sobre ese suelo fecundo, inundado desde hace milenios por un río que va y viene, sobre ese suelo se levanta los troncos de las vides, limpios de sarmientos. Crecen tan derechas las vides, suben tanto que parecen parras. Separadas en los surcos se tocan las copas. Las hojas forman un túnel que filtra la luz de un día de verano. Entre el tronco y las hojas cuelgan generosos racimos de uvas negras. Uvas como grandes grumos oscuros y dulces. La tierra ha dado perlas brunas de alegría, confites imposibles. Bajo las parras un chico fuerte con un pelo crespo carga con una caja llena de albarines. Pesa la caja, es el peso de la abundancia, de lo incontable, del regalo generoso. Catedral de luz en medio del desierto, fresco de la verdura en el erial castigado. El páramo no ha podido con las vides, el agua ha regado el suelo sediento, el vacío no ha se ha comido la vida. Y las uvas están ya listas para llegar al lagar, luego serán vino para celebrar a una mujer bonita que se acaba de desposar. Una mujer con corona de parra y diadema verde. Una mujer de besos dulces en medio del desierto.