La Foto del Día: "Es suyo el mundo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando por internet. Es una imagen tomada hace unas semanas en unas dunas, cerca de un pueblo de la India. La arena rubia, que hace cercos, está bañada por un sol que se despide. Le crecen algunos cardos arriesgados. Se alargan las sombras. En el confín del arenal crece algunos árboles muy austeros. Después una estepa y, más allá, un pueblo entre brumas. Doce chiquillos juegan sobre el oro del desierto. Se alargan sus figuras y, sobre el suelo, parecen gigantes delgados. Están todos muy atentos porque en cualquier momento tienen que echar a correr. Juegan a un juego extraño, el cricket, que es muy difícil de entender. El caso es que cuando la pelota vuela en un determinado momento, ellos corren, corren con ímpetu, como si les fuera la vida en ello. Y es que les va la vida en ello, como cuando tiran a los pájaros con un tirachinas, como cuando aguantan mucho la respiración para ver quien gana, como cuando discuten sobre si las cicatrices saben a salado o a dulce, como cuando escuchan historias antiguas, como cuando ponen una moneda en las vías del tren, como cuando le echan por cima del hombro el brazo a un amigo, que no hay más amigo que quieran más que ese, les va la vida en ello, en todo, como cuando lloran a escondidas porque están enamorados, les va a los chicos la vida en ello, les va la vida en todo, por eso es suyo el mundo y el sol que se pone.