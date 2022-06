La Foto del Día: " La sonrisa del pescador tiene todavía la sorpresa por lo regalado"

La foto que me ha llamado la atención hoy huele a sal, a yodo, huele a la admirable insistencia de las olas, a la brea de lar barcos que zarparon para no volver, a juramentos de marineros que en realidad son oraciones al cielo. La foto que me ha llamado la atención la han tomado en una playa. Está la mar gris y tranquila, no se ve el cielo y una risa de agua se arrastra por la arena. En la orilla una barquita amarilla que más parece una canoa. El protagonista de la foto lleva un traje de dos piezas, un traje de plástico, también de color plomizo, para no mojarse. El protagonista de la foto lleva el pelo y la barba bien cortados y con las dos manos sostiene un cajón de plástico usado seguramente un millón de veces. Del cajón salta un surtidor grande, alegre, de pura plata. Las sardinas, los jureles, las caballas, los boquerones, las pijotas, las bacalaillas han estado nadando en la luna. En el lomo y en la luna llevan la luz argenta. Parecen un tesoro de viejos puñales, de hojas brillantes. El pescador de la foto sonríe con mucha alegría, acaba de lanzar al aire todas sus capturas y parecen estar escapando por el aire. La sonrisa del pescador tiene todavía la sorpresa por lo regalado. Sabe bien que se puede faenar toda la noche y volver con las redes vacías y con el alma reconcorosa. Sabe que la escasez se puede prolongar como un mal dolor. Que no sirve echar las artes ni a babor ni a estribor, ni por popa ni por proa. Cuando la mar no quiere, no quiere. Hasta que, de pronto, 153 peces se te meten en la malla y el trofeo cuesta sacarlo de la barca. 153 peces de luna, 153 peces de plata, 153 peces regalados. Regalados los peces, regalada la vida, regalado cada día.