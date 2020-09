Foto del Día: "sobre el mar de lo que no existe"

La foto que me ha llamado la atención la ha encontrado viajando por internet. Es una foto en blanco y negro de hace treinta años, llena de fuerza y de un silencio enigmático. Un cielo nublado deja pasar en la izquierda de la imagen unos haces de luz que se proyectan sobre unas colinas calizas. Colinas blancas, con hierba dura y escasa, colinas de Delfos, el antiguo santuario griego, curvas que suben de un mar espeso y denso, de un azul de misterios. Y en primer plano delante de las montañas, restos de columnas grandes, señoriales, equilibradas, rotundas, elegantes. Dos resisten en pie, otras tienen los fustes tumbados como grandes árboles llenos de una memoria viva. Las canaladuras son profundas sobre la carne de la piedra. Están las estrías mordidas en sus bordes por el tiempo. Y el mármol se ha oscurecido por siglos de lluvias y de soles, de los vapores de la bahía. Y habla con silencio la piedra y la roca. La roca de las colinas griegas que sí escuchas, bajo las nubes, puedes oírla en este instante creada, querida, pensada. Solo aparentemente están quietas las colinas, de hecho, están en este instante, están siendo. elevadas sobre el mar de lo que no existe. Y a las columnas les pasa lo mismo. Con la diferencia de que el mármol, si se le escucha, trae los sonidos de las sacerdotisas, de los guerreros, de los vendedores, de los jefes que vinieron a pedir su consejo. Y solo aparentemente sus rostros, sus manos, apoyados en las columnas se fueron para no volver. También ellos, sacerdotisas y guerreros y jefes están siendo elevados sobre el mar de lo que no existe.