La Foto del Día: "¿Ha sido Natalia un ser humano durante estos dos meses? "

La foto que me ha llamado la atención hoy es de Chris Mc Grath. La protagonista es Natalia, una mujer ni joven ni mayor. Natalia acaba de salir de un coche en el que ha hecho un viaje de casi tres días. Tres días para recorrer solo 200 kilómetros. Natalia tiene frío. Lleva puesto un plumas sin mangas, un vestido de lana y un jersey de cuello alto. Natalia sostiene en la mano dos zapatillas de lona, zapatillas pobres para pisar en el infierno. Natalia levanta una mano y saluda, mientras su cara se contrae en un gesto que puede ser de dolor o de satisfacción o de las dos cosas a la vez. Cierra los ojos con fuerza, abre la boca. . Natalia ha estado encerrada durante dos meses en un sótano. Ha comido muy poco. Durante ese tiempo no ha visto la luz del sol, era difícil distinguir la noche del día, todas las horas eran iguales. Un océano de horas dominado por el miedo, por el pensamiento de que los ruidos que escuchaban anunciaban que el final de su vida está muy cerca. No sabía sí había empezado la primavera, no sabía si su país seguía existiendo. Natalia ha vivido aterrorizada. Tiene el cuerpo descompuesto, molido, con un dolor extraño que está en todas partes y ninguna, que le sale del corazón. ¿En esos dos meses ha dejado Natalia de ser una mujer? ¿Ha sido Natalia un ser humano durante estos dos meses? El sonido de las bombas, los nervios, la desesperanza, el terror le han roto el alma. A veces solo deseaba fundirse, dejar de ser ella. ¿Ha sido Natalia un ser humano durante estos dos meses? Casi sin decidirlo, Natalia no podía dejar de desear un cielo azul, no podía dejar de desear más vida, una vida en la que a cada uno se le diera lo suyo, una vida justa. El deseo ha salvado a Natalia.