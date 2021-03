La Foto del Día: "Remar"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Es una foto aérea de un río ancho de aguas verdes. Bajan las aguas de ese río tranquilas pero implacables como el paso del tiempo, buscando el mar. Ya se sabe: allí van los señoríos, los ríos caudales, los medianos y los más chicos y llegados al océano son todos iguales. Baja, digo, el río ancho sereno pero implacable. Y sobre el raudal hay una canoa, una barca muy fina y muy larga. Seis remeros están sentados sobre un borda muy estrecha, que solo le caben los pies y que han tenido que hacer equilibrios para embarcar. Los remos son también muy largos y livianos y la pala entra y sale muy rápida en el agua, como si se limitara a saludarla sin casi rozarla, levantando solo un poco de espuma. Los remos elegantes entran y sale al únisono. Y la delicada embarcación avanza rápido, que parece un prodigio que todos los remeros hagan lo mismo al mismo tiempo. Arriba los remos, abajo los remos, impulso en el agua y otra vez, y otra vez, y otra vez la misma operación. Y así con un bajel fragílisimo se navega en el río, en los ríos cuadales, en los medianos y en los más chicos. Todos a una, siguiendo la voz del que marca el ritmo, siguiendo las órdenes del timonel. Row, row. Rema, rema oye el remero, todo su talento, toda su fuerza, toda su originalidad están al servicio del ritmo que necesita el bote. El único modo no de remontar las aguas implacables del tiempo, que eso es imposible, el único modo de evitar el naufragio antes de tiempo es remar con otros.