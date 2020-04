Foto del día: "Quién puede tener miedo con esa mano firme en la espalda"

La foto que me ha llamado la atención la ha encontrado navegando por la red. Es de una fotógrafa rusa, Nanna Heitmann que normalmente retrata estepas, campos de horizontes infinitos, mineros. Esta vez lo que ha retratado es el estar de una casa pobre en Rusia. La foto tienen el grano que tenían las imágenes antes, como si se hubiera hecho con una Polaroid y están los colores desleídos. En el estar de la casa rusa no parece que haya grandes ventanas, la luz es tímida, luz de casa pobre. Fuera quizás haya grandes espacios, grandes estepas, quizás un gran cielo en el que despunta ya el lucero. Del estar ruso se ven dos cuadritos baratos, copias de marinas y una televisión de las antiguas, de las que tenían todavía bombillas. La televisión está puesta con primor sobre una mesa redonda cubierta con una mantelito bordado. Y la pantalla emite la imagen de una madre joven con una mascarilla. Y son los ojos de la madre, centinelas, y la mano de la madre, grande, firme, que reposa sobre la espalda de un niño pequeño, son los ojos, la mano y el niño los protagonistas de la foto. Los ojos de la madre parecen relámpagos, y el niño acomoda, acurra su cabeza casi sin pelo todavía en el hombro y en el pecho de la madre. Tranquilo, confiado, entregado. ¿Quién puede tener miedo con esa mano firme en la espalda, quién puede ser presa de la angustia bajo esos ojos? No se olvidará, no se distraerá la madre, no. No puede ser, no puede ser el final diferente al comienzo, no puede ser, no puede ser la mitad del camino diferente al principio.