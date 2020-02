Foto del día: "¿Quién los querrá bien en la tierra extraña a la que van?"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una foto que hoy veo impresa en papel de periódico pero que he visto decenas de veces en varios rincones del mundo, la llevo grabada en el alma. Sobre un viejo remolque herrumbroso, que tira un tractor, están amontonadas las pertenencias, por llamarlas de algún modo, de una familia. Sacos terreros para los tiroteos, dos alfombras enrolladas con prisa, unas cortinas y algunas mantas y luego fardos de plástico que llevarán ropa, quizás algo de comida, un par de banquetas bajas y una caja de plástico con los utensilios de la cocina y ya está. Lo que era hasta hace pocas horas una casa es ahora un montón de cachivaches, eso sí primorosamente ordenados. El padre conduce el tractor y solo se le ve la espalda, la madre mira a cámara, sin odio, seria, resignada. Y los cuatro hijos se arrebujan debajo de una manta, la mayor es ya mozuela. Hace frío, el frío de febrero, el cielo está blanco, frío en la manos, frío en el alma por la casa que se quedó atrás, por el destino incierto, frío por el país, la comarca donde se encamina esta familia que huyen a donde no hablarán su lengua, donde serán siempre los extranjeros, extranjeros hasta dentro de dos o tres generaciones, frío porque saben o imaginan que estarán mucho tiempo sucios, que tendrán que usar una letrina para cien, frío porque uno puede perderlo todo pero no puede soportar que un día tras otro lo desprecien, lo miren mal. ¿Quién les dará un trago de agua en el camino, quién les dejara acercarse a su lumbre para calentarse, quién les prestará un techo? Y, sobre todo, ¿quién los querrá bien en la tierra extraña a la que van?, ¿quién llorara con ellos, quien cantará con ellos? Que el destino sea benigno con los que huyen, que los hombres que encuentren tengan compasión de ellos, que el cielo sea piadoso. Son millones, 70 millones en el mundo.

