La Foto del Día: " Puede ser su última cena para todos"

La foto que hoy me ha llamado la atención es de Albert García. La escena que retrata sucede en una habitación sucia. La puerta de acceso es una cortina rosa que da paso a tres escalones. Las paredes tienen un zócalo azul muy alto, son paredes desconchadas, sucias, cultivo de humedades. Al pilar y a la viga que sostienen el techo el tiempo le ha mordido las esquinas. Junto a la entrada se amontonan troncos y también cajas de cartón para hacer candela. La leñera deja mucha tierra en el suelo. La estancia está iluminada por una bombilla que luce raquítica colgado de un cable del techo. Es un sótano descuidado, un sótano sin ventanas, con un olor a cosa vieja y sin valor que cuesta trabajo quitarse del alma. En el centro del sótano una mesa, banquetas, y varias sillas cada una de su padre y du madre. Y a la mesa dos mujeres, un niño y un hombre de buena edad. Una familia cena. Cena pasta, verdura, quizá algo de pollo. Los cuatro utilizan platos de plástico, fuentes de plástico y beben un refresco rosado, quizá vino, en botellas de plástico. Es una mesa bien surtida pero desordenada, dispuesta con urgencia. El padre de familia parece sonreír. También un sótano frío y húmedo, si se cena con los que se quiere, es una casa. Puede ser su última cena para todos: se sirven, comen, se miran a la cara e incluso hacen bromas. Se abre un espacio conocido entre ellos, se abre un espacio nuevo entre ellos, un espacio que espanta a la muerte. No, pase lo que pase, lo suyo no es un relámpago entre dos oscuridades.