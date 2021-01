La Foto del Día: "¿Por qué esta necesidad siempre de ir más allá?"

La foto que me ha llamado la atención la ha visto en El Mundo. Es una foto que había visto muchas veces. Pero a veces sucede que hay fotos, árboles, rostros que creemos ya conocer y hay un día, un momento especial, en los que nos vuelven a sorprender, aparecen iluminadas las cosas por una luz nueva. La foto de la que hablo es la huella de Armstrong en la superficie de la luna, tomada en 1969. Sobre un suelo arenoso, aparece la huella de una bota que marca el terreno con listas, con rayas. ¿Qué nos llevó tan lejos? ¿A que esta manía que tenemos de ir más allá de nuestro mar conocido, de nuestras tierras familiares? ¿Por qué este ansia, esta necesidad siempre de ir más allá? ¿ Es acaso una condena? Porque yo también miro los chopos desnudos que hay frente a mi ventana y también yo, desde mi cuarto, quiero alcanzar la luna, quiero alcanzar el secreto de esas ramas por las que se escurrió la nevada. Y miro las nubes altas que recogen el último destello del ocaso y quiero alcanzar, ir más allá de lo que ven mis ojos. Me llaman, nos llaman las cosas, nos llaman las cosas como nos llama la luna, las vemos y queremos alunizar en su palpitar. ¿Es acaso una condena? No, no lo es. Porque este querer ir más allá, este querer alcanzar la luna, este querer alcanzar el secreto de los chopos, de las nubes, este querer decirte tú descubriendo en tus ojos de niña, en tus ojos de mujer, el misterio del mundo, esto es una forma de amar.