Foto del día: "El poder se ha quedado en silencio porque no puede nada cuando dos jóvenes trabajadores bailan"

Hoy me he dado una vuelta por una mis páginas web favoritas para ver buenas fotos, la página web de la agencia Magnum. No se por porqué hoy la agencia ha destacado una imagen de ese monstruo que era Cartier Bresson. Bresson hizo la foto en 1954 en la cantina que tenían los trabajadores que construyeron el Hotel Metropol en Moscú. En blanco y negro, la foto es una obra casi perfecta, por el encuadre, por la luz, pero sobre todo por la historia. Un grupo de siete obreros muy jóvenes, casi niños, son los protagonistas de la escena. En las paredes de la cantina los rostros severos de los señores Stalín y Lenin. El señor Gorki decía que al señor Lenin no le gustaba la música porque le daba ganas de acariciar la cabeza de los niños cuando era el momento de cortarsela. La estancia está iluminada por una luz insuficiente, de bombillas perezosas. Es un bajo, llenos de cables, de tubos, de consignas del partido. Para el reposo solo unas banquetas recias. Los obreros, chicos y chicas, ya digo, casi niños, están vestidos con pantalones y chaquetones anchos. Una de las chicas usa un mono muy grande lleno de pintura. Tienen las caras pálidas, las caras de quien ha trabajado mucho, comido poco y pasado frío. Y bajo el rostro severo del señor Lenin, dos de los obreros, un chico y una chica, dan un paso de baile. Al mirar la foto se oye la música, se oye un canto popular ruso, uno de esos cantos populares rusos en los que se condensa el mundo, en los que la alegría y la tristeza se alternan en las proporciones justa, se oye el canto en la sonrisa de la chica que baila, la sonrisa de la chica está embelesada con el rostro de su compañero, la chica irradia luz en la fatiga, irradia satisfacción mientras el hombre con el que danza también sonríe, y dos de las obreras se vuelven y miran a los danzantes y en su mirada llena de curiosidad y de envidia la sonrisa de la que baila se hace más luminosa. Ha llegado la música, ha llegado el canto del pueblo, que habla del amor, de la vida que resurge en primavera, ha llegado la música y los rostros se han llenado de luz, y el poder se ha quedado mudo, el poder se ha quedado en silencio porque no puede nada cuando dos jóvenes trabajadores bailan, cuando les baila la vida que llevan dentro.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19Ÿhoras, emitido el 16 de 1 de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo y Sinacio; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.