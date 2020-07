Foto del Día: "parece traer el petirrojo en el incendio de su pecho un socorro"

La foto que me ha llamado la atención la ha visto en la web del National Geographic: no es el retrato de un cisne blanco, no es el retrato de un cisne negro, es el retrato de un cisne azul. El príncipe blanco despliega sus alas y se prepara para entrar en las aguas de un lago tranquilo y quieto de color marino. Su sombra sobre el espejo garzo hace de cortesana y le cuenta a su alteza las plumas, y le pondera a su alteza la belleza de la figura. Es la hora última, la hora en la que la luz está a punto de marcharse del todo, la hora en la que, los montes, los pájaros, los alcores, los campos de oro ya segados, se hacen misteriosos, y parece que, por fin, van a desvelar su secreto: están y se van, están las cosas y son más que las cosas bajo la luz que está a punto de despedirse. Aquí en la meseta no tenemos ni lagos serenos ni príncipes elegantes de plumas blancas y reflejos azules que digan adiós a la jornada planeando sobre el espejo del tiempo. Aquí los cisnes son de parque y hasta las garzas sobre los bueyes están lejos, al borde de un mar que no se oye. Tenemos, eso sí, vencejos también de la última hora, palomas, gorriones, mirlos. Y alguna vez petirrojos. De tarde en tarde, mientras se marcha el día, aparece el petirrojo, quizás con hambre, quizás con miedo, vuela del seto al suelo seco, inquieto, como decía el poeta, parece traer el petirrojo en el incendio de su pecho, en la zarza, un socorro a los que andamos buscando, bajo el milagro de la última luz, el secreto de las cosas: el que las cosas sean y sean más que las cosas.