La Foto del Día: "Al otro lado del muro ve lo que ve todos los días"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es una foto sencilla tomada por Rafal Milach, fotógrafo polaco, en una calle cualquiera de Berlín. Es en gran medida un retrato de cemento. En primer plano un muro de hormigón con su superficie limpia y pulida, solo el gris del concreto, sin adornos. Tres placas de hormigón. Sobre el muro una torre, otra espesa valla de cemento un poco menos gris y más allá un bloque de apartamentos despersonalizados, una caja de cerillas gigante. Entre tanta angustiosa construcción sin respiro, la mirada del espectador solo descansa deteniéndose en un claro cielo azul salpicado de nubes discretas, nubes altas, nubes blancas en su inocencia. Junto al primer muro hay un joven vestido con un chándal y una cazadora que se asoma para ver entre las dos placas de hormigón. La rendija es muy estrecha y tiene que hacer mucho esfuerzo. Pero le merece la pena. Cuando uno vive detrás de un muro, cuando uno vive en un bunker siempre merece la pena esforzarse por ver que hay más allá, como se respira más allá. El joven está sorprendido por lo que atisba a través de la rendija en el concreto. Lo que ve al otro lado del muro es lo mismo que ve todos los días: el cepillo de dientes, el grifo corriendo al levantarse, la cara de su compañero de piso, el autobús que toma para ir al trabajo, los amigos del equipo de futbol. Al otro lado del muro ve lo que ve todos los días, pero ahora le interesa. Porque lo de todos los días está bajo un cielo azul salpicado de nubes altas. Es lo mismo, pero no es lo mismo, es lo mismo pero con otra luz, con otra profundidad, con otra altura. Por eso le interesa.