Foto del Día: "no nos toques ya más que así somos las rosas"

La foto que me ha llamado la atención la publica la Vanguardia. Es una imagen tomada en un hotel de Seriñá, un pueblo de la Cataluña interior, en la provincia de Gerona. La foto muestra el jardín de una vieja masia con adelfas bien recortadas, sin ese olor fuerte del verano entrado, con rosas diminutas y coquetas que susurran: no nos toques ya más que así somos las rosas, con unas palmeras que se cimbrean con un movimiento muy femenino, les corre a las palmeras entre las hojas la brisa del paraíso, y hay en la foto un cielo muy azul y un estanque, una piscina, también con un color de agua que recuerda el primer jardín. El dueño de la masia, ahora transformada en hotel delicioso, al borde la piscina, se afana en retirar la pinocha. Y se ve el hombre hacendoso reflejado en el espejo líquido. No tiene el hombre hacendoso la estúpida tentación de enamorarse del autoretrato que le devuelve la piscina. Pero si se mira en la imagen líquida y experimenta eso que a veces nos sucede cuando nos miramos al espejo. Hay en ese rostro, que es el suyo, algo extraño. Es la misma nariz, la misma boca, los mismos ojos de siempre. Pero por lo que sea el hombre hacendoso, que se llama Manel, mientras realiza su trabajo y se ve reflejado en el agua repite: “ Yo, Manel”. “Yo Manel”. Lo repite hasta trescientas veces porque hay en ese rostro suyo algo que no conoce, que no es suyo, que el no ha decido. Repite otras diez veces “Yo, Manel” pero el enigma no desaparece. Escucha ya la foto del día 1 de junio de Fernando de Haro.