La Foto del Día: "Nadie sabe qué esconde dentro"

La foto que me ha llamado la atención hoy la han tomado en un río de la India. El agua del río apenas se mueve y es negra como una noche sin luna. Agua negra. Nadie sabe qué esconde dentro, quizás un corazón roído de culebras, quizás el recuerdo del primer beso y del primer verso, quizás el recuerdo de una niña con trenzas, quizás la memoria del alma que teníamos en la escuela. Agua negra de la que salen dos manos oscuras, dos manos con color de cortado. Parecen manos sin dueño. Las palmas boca arriba. La línea de la vida hace un un gran esfuerzo para arrancar de la muñeca. La líneadel corazón parece la cicatriz de una puñalada. Las dos manos se juntan para enseñar el tesoro encontrado en el fondo del río negro: una moneda grande, desgastada. El dueño de las manos se ha sumergido en la noche para buscar la moneda perdida. No la ha visto a la primera. Aguantando la respiración ha removido el fondo, ha cambiado las piedras de sitio, ha escarbado para encontrarla. Ha tenido que hacer muchas inmersiones hasta dar con ella. Pero no quería perderla. El dueño de las manos de la foto no es un hombre pobre, tiene muchas monedas como la que ha encontrado. No ha sido razonable. La moneda no vale todo el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado, todas las molestias que se ha tomado. Hubiera sido conveniente que se olvidase de ella. No ha sido útil bajar hasta el fondo, moverse en aguas sin luz para recuperar la pieza de metal. No merecía la pena. Ni el más avaro se hubiera comportado así. Pero el hombre al que han retratado las manos lo ha hecho porque no quería que ninguna moneda se perdiera, que nada con valor acabara en un lecho sombrío.