Foto del día: "El mundo de luz que arrancaba hace muchos años tiene ahora que rehacerse por completo"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el País. Es el retrato de un amanecer, de un día que arranca con una luz niña. Se inicia la jornada, y vienen estas horas acompañadas de la sorpresa porque haya un nuevo comienzo, el obsequio de un nuevo comienzo. Un amanecer de oro discreto y miel sobre un cielo descarado, sobre un cielo descaradamente celeste. Amanece en un París de silencio, con una luz niña que peina las torres de Nuestra Señora. Allí estábamos hace un año, cuando después del fuego todo París se quedaba callado, cuando los parisinos que sabían rezaban ante Nuestra Señora lamida por las llamas. Silencio hace un año, silencio ahora. Y al llegar el nuevo día esta vez no hay nadie a las orillas del Sena cantando en un francés dulce.

Un incendio hace un año, como si hubiera sido una premonición de que aquel mundo de luz, de que aquel elevarse de las piedras blancas, de que aquel convertir la piedra en un ligero ascenso tenía que ser reconstruido, rehecho de nuevo. Como si hubiera que dejar claro que aquel mundo de luz que arrancaba hace muchos cientos de años tiene ahora que rehacerse por entero, refundarse. Vuela en la foto Notre Dame en un amanecer limpio y no te das cuenta de que hay andamios sobre la cúpula hasta que no pasa un rato, porque las torres se imponen en su serenidad, en su firmeza, las dos torres con sus tres puertas, no hay torre en pie si no tiene puerta. Las dos torres en un solitario Paris, con sus campanas, con su piedra blanca, con su piedra pulida para el cielo, llaman a reconstrucción, a rehacer desde los cimientos la sorpresa por los amaneceres que regaladamente siguen sucediéndose, a buscar a través de la piedra que vuela la luz.