La Foto del Día: "La mujer retratada tiene el gesto de entonces”

La foto que me ha llamado la atención hoy es del norteamericano Si Juub. La tomó hace 50 años o quizás más. Tiene esos colores pálidos y desvaídos de los retratos hechos con las polaroid que revelaban de forma instantánea, Eran aquellas cámaras que sacaban con mucho misterio y mucha liturgia el papel con la imagen impresa de una ranura. Parecía aquello la mayor maravilla del progreso, que no hacía falta cuarto oscuro, ni fijador, ni esperar unos días para ver cómo había quedado la novia o el niño en la primera comunión. La foto tiene los colores pálidos y ese aire que tuvieron los tiempos hace 50 años más, los aires de una nueva era. La mujer retratada tiene el gesto de entonces. Gasta una melena exactamente igual a la que gastaba Jackie Kennedy. Y con eso está dicho todo. La época dorada de la televisión, las mujeres atreviéndose con los pantalones, los chicos de Liverpool sonando en la radio y un deseo de liberación, de autenticidad, de derribar convencionalismos, un deseo convertido en protesta. La mujer de la foto gasta unos pendientes de perlas grandes, reales o de imitación. Y las perlas son el recuerdo de lo que se fue. Porque en su modo de posar ante la cámara, en su media sonrisa, en su modo de abrir la boca, hay una actitud desafiante, con un desafío, en el fondo inocente y algo infantil, con gotas de alegría muy pasajeras. A la mujer de la foto, mujer joven, no se le ven los ojos porque se los cubre con unas grandes gafas de sol, unas gafas de sol en las que se reflejan el fotógrafo y tres personas más. Las tres personas van de negro porque vienen del cementerio, de un entierro. Colores pálidos de una nueva época que tiene que enfrentarse, como siempre, al negro, a ese negro que todo lo iguala y todo lo pregunta, ese negro que no es solo el del camposanto sino el de cuqluier esquina.