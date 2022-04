La foto del Día: " La mujer grita suplicando algo imposible junto al cadáver de su padre"

La foto que me ha llamado la atención hoy es desgarradora. Es de un trabajador de la agencia Reuters. Está tomada en un parque, un parque con una hierba tranquila y disciplinada. Sobre el césped, junto a un camino asfaltado un hombre aparece tumbado. Calza zapatos gruesos, calcetines de lana y una chamarra al uso. El hombre está tumbado ligeramente inclinado hacia su lado derecho. El hombre ni duerme ni descansa. Junto a él un pequeño charco de sangre desvela que su cuerpo yace sin vida. Yace aparentemente tranquilo, pero sin vida. En la foto hay un charco de sangre de un hombre que salió a pasear. Repito, un charco de sangre humana. Junto a él, su hija, rubia y con un plumas azul llora desgarradamente. Más que llorar grita con la boca abierta, se mesa el pelo, más que mesárselo parece que quiere arrancárselo. La mujer es la viva imagen del dolor, de la desesperación. Alguien a quien no se le ve la cara intenta consolarla y si no consolarla al menos sujetarla. ¿Quién va a recoger la sangre que ha quedo derramada en el parque? ¿Quién va a recoger las lágrimas de la mujer que ha quedado huérfana? El mundo sigue girando con la distracción de sus gentes, como todos los días, porque somos gentes afanadas en sus afanes, ya sabes de que te hablo amigo, y una mujer huérfana grita en un parque y al gritar está solicitando piedad. Esta suplicando una palabra, una mirada, un abrazo que le diga algo impensable, algo casi insultante La mujer grita suplicando algo imposible junto al cadáver de su padre: que alguien le convenza de que no ha nacido solo para el llanto. Que le convenza no con argumentos, que le haga ver, que le haga sentir, que no ha nacido solo para llorar. Imposible. ¿Imposible?