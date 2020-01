Foto del día: "El modisto se sabe de memoria todas sus formas pero no la conoce"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy la Vanguardia. Es el retrato de una mujer bellísima, de hecho es un modelo que está trabajando en la Semana de la Moda de París. La diosa está sentada mientras una chica con coleta le perfila unos labios pintados de rosa, tres peluqueros, dos chicos y una chica, le arreglan una melena castaña y algo cobriza, una melena poblada, espesa, que cae como agua de la fuente de un paraíso. La melena deja ver la curva del cuello en la nuca, una sinfonía de equlibrio. Tiene la modelo el gesto severo, la oreja pequeña, una raya gruesa sobre los ojos que los convierten en fuego severo. La curva de la nariz arranca de la ceja izquierda acabando redonda, un poco chata. Una mujer bellísima. Los peluqueros conocen a la perfección su melena, los maquilladores cada rasgo del rostro, pero los peluqueros y los maquilladores no la conocen. El modisto se sabe de memoria todas sus formas pero no la conoce. Una de las figuras del fondo anda en amores con ella, duerme con ella, desayuna con ella, almuerza con ella, hace deporte con ella, viaja con ella, sufre y canta con ella. Los amores prospearán y seguirá con ella, años y décadas, hasta tendrán hijos juntos. Y sabrá como arrastra un poco el pie derecho, sabrá cuando se va a rascar antes de que se rasque, la verá llorar mil veces y mil veces más y reir mil veces y mil veces más, y sabrá por qué sube una ceja cuando mire un cuadro o vea una película, y podrá casi adivinar que va a pedir en un restaurante antes de que ella hable, sabrá qué hay en muchos pliegues de su alma, pero tampoco la conocerá. No la conocerá nunca del todo, porque hacen falta siglos, milenios, cientos de milenios para conocer a una persona y ni así es suficiente.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 22 de enero de 2020.

