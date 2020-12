La Foto del Día: "Es la mirada de los espejos"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Es una imagen de reflejos. El protagonista del retrato es un hombre joven, con el pelo corto, que bebe con avidez de un vaso mientras mira desde la venta de un bar. La ventana del bar es grande y el fondo oscuro, por eso el cristal se convierte en un espejo que refleja lo que está mirando el hombre que bebe con avidez. El hombre que bebe con avidez mira el interior de un coche que pasa por la calle, el coche lo conduce otro joven que lleva en la ventanilla el reflejo de la escena del bar. El juego de reflejos entre los dos hombres jóvenes parece casi infinito y ya no queda casi rastro en la foto de los hombres reales, la imagen parece una sucesión de apariencias. ¡Cómo me resulta familiar este mirar y ver solo reflejos, es el mirar de la mañana, delante del espejo, cuando al contemplar una cara que no acaba de despertarse ya no hay la sorpresa de seguir vivo, es el mirar que al verte sentada a mi lado en el desayuno considera que el nombre de los últimos 30 años es costumbre, es el mirar que al oír tu voz no se gira buscando la extraña y misteriosa galaxia desde la que llega, es el mirar que al ponerse delante del ciprés da por descontando que quiera rasgar el cielo con su punta. Es la mirada de los espejos, de la costumbre, de lo supuesto que me aleja de mi, de ti, de las cosas.