Foto del Día: "La mano que coge el asa de las maletas ha dado el último abrazo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el catálogo de PhotoEspaña, es una imagen de Fernando Nuño, en blanco y negro, tomada a mediados de los años 60. Es el retrato de un montón de maletas y un par de cajas. Las maletas son todas de cartón, todas se parecen: todas tienen un asa muy grande, oscura, y unas bisagras de metal con un botón para quedar cerradas. No debían funcionar muy bien si se llenaban mucho porque sus dueños las ataron con cuerdas, con soga fina por si con el movimiento o co los golpes se acaban desparramando los pobres tesoros que almacenaban: unas cuantas mudas, unas cuantas, pocas, camisas, quizás solo un par de pantalones. Y seguro que alguna carta y alguna foto de los seres queridos que se quedaban atrás. Todas las maleta son claras, algunas con rallas, listas para diferenciarlas. Pero la diferencia estaba dentro, no en las camisas ni en las mudas sino en los retratos guardados con primor a los que se quedaba anclado el corazón. Huelen las maletas así amontonadas a la tierra que se abandona, a la tierra que no da para vivir, a la hierba segada en el prado, a la era en verano después de la trilla, a cocinas sin pan ni guiso, al frio del hambre. La mano que coge el asa de las maletas ha dado el último abrazo, ha hecho la última caricia, y esa mano ahora se seca la primera lágrima. Fue así, España se hizo de con la gente que dejó atrás su tierra. Se preparó con cuidado el viaja, se prepara ahora con cuidado todo viaje, pero el que lo emprende sabe, y si no lo sabe, lo acabará aprendiendo que los cálculos sirven para poco. Al final todo depende de los tropiezos, de los imprevistos, de la sorpresa que está por llegar.