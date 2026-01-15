Casero o rentista: la batalla semántica en el Gobierno que define la política de vivienda

El problema de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para los españoles, y el Gobierno ha lanzado una nueva propuesta de incentivos fiscales para los propietarios que mantengan los precios del alquiler. Esta medida ha abierto un debate en el seno del Ejecutivo que se refleja en el lenguaje, como ha analizado el profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, en la sección 'Traficantes de Palabras' del programa Herrera en COPE.

escucha aquí el podcast Casero, por Armando Zerolo | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

La batalla ideológica en el lenguaje

Según Zerolo, el desacuerdo entre los socios de Gobierno se manifiesta en los términos que emplean. Mientras que el PSOE habla de 'caseros' para defender su propuesta, sus socios de Sumar prefieren usar la palabra 'rentistas'. Ambas se refieren a la persona que posee una vivienda y la alquila, pero la intención que se le atribuye a cada una es muy diferente.

En estos días unos trafican con la palabra casero y otros con la palabra rentista" Armando Zerolo Profesor de la USP-CEU

La elección de la palabra define dos perfiles opuestos. Para los socialistas, el casero es una figura casi costumbrista, imaginado "con pantuflas, bata de andar por casa y tapete de puntos". En cambio, Sumar dibuja al rentista como un gran especulador "en las Bahamas, con despacho en la vigésimo quinta planta de un rascacielos y manejando las palancas de un fondo de inversión".

Esta distinción, apunta el experto, revela la estrategia política de cada partido. El PSOE busca aprobar la medida con instrumentos liberales, similares a los del Partido Popular, y por eso usa "caseros". Por su parte, Sumar, "que no quiere perder la pátina comunista", habla de "rentistas". Zerolo concluye que, "como casi todo en esta legislatura, la batalla está en las palabras", y plantea la duda de si ganarán los "caseristas" o los "rentistas".