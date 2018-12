Foto del día: 'Los hijos, afortunadamente, providencialmente, no son como los padres'

Tiempo de lectura: 2



Me ha llamado la atención una foto que publica el diario El País. Es una foto artística de Erica Nyholm. Vemos la espalda de una mujer madura, con un bañador completo. Está en una piscina de agua muy azul, una piscina cubierta que da a una pared decorada en la que aparece pintado un jardín con juncos, arboles, flores rosas y pájaros, El mural se refleja en el agua. La mujer tiene en sus brazos a una niña, la niña es negra, la mujer es blanca. La niña le hecha la mano por la espalda a la mujer y el brazo de color contrasta con la piel casi nívea de la adulta. La niña reposa su rostro en los hombros de su madre, porque la mujer madura es su madre, así lo explica el título de la obra: Madre e hija en una piscina. Podría titularse madre e hija, de diferente color, abrazadas en el agua. La foto está llena de paz, de una intimidad confiada entre madre e hija. La niña está rendida, reposa en la solidez de la madre que la sostiene. ¡Qué importante es estar sostenido¡ En esta foto la madre y la hija son de diferente color. Pero en realidad siempre los madres y los hijos son de diferente color. Aunque tengan tu misma piel, aunque se rasquen como tú, aunque hablen como tú, los hijos siempre son de otro color. No hay que dejarse llevar por las apariencias. Los hijos, afortunadamente, providencialmente, afortunadamente no son como los padres. Y eso es lo que los hace interesantes, y eso es lo que hace interesante ser padre y ser madre, porque quererse a uno mismo es muy aburrido, porque los hijos aunque se rasquen del mismo modo y naden en las piscinas del mismo modo que los padres y las madres, son libremente de otro color, afortunadamente deciden por ellos, sienten por ellos, piensan por ellos, y afortunadamente cuando los abrazas en la piscina y en la vida, al tacto, se ve que tienen otro piel, que esto es lo que se quiere en ellos, que sean libres, que sean otros, que sean.