Foto del día: "Los de la cola son pobres de verdad, no pobres de una foto, no pobres de libro"

La foto que me ha llamado la atención no está hoy en ningún periódico. Está en mi móvil y la he hecho en la ópera de San Francesco. Es la foto de una cola. Hay veinte personas en fila india y las he retratado de espaldas. Quince son hombres, cinco son mujeres. Hombres mayores, hombres jóvenes. Visten casi todos ellos de ropa deportiva de imitación. Algunos llevan capucha, varios se tapan la cabeza. El final de febrero no está siendo especialmente frío aquí en Milán. Milán es una ciudad donde los inviernos son de un frío húmedo que descompone los huesos. Esta tarde no era así, pero estos de la cola traen el frío en el alma. Traen el frío de casa, el frío propio de quien no come bien, de quien le falta pan. Los pobres de la cola son pobres de verdad. Gente que no se ha duchado de hace tiempo, gente que viene enfadada, grita y se enfada. Algunos llegan borrachos. Son pobres de verdad, no pobres de una foto, no pobres de libro. Están en la cola esperando y mientras yo tomo la foto, una viejita que ha venido del Perú hace ya mucho tiempo, una viejita con ese español del otro lado del Atlántico me susurra mientras otros gritan “yo no le tengo miedo a la muerte”. Nosotros andamos de un lado a otro de este gran Milán con mascarillas, intentando defendernos del mal imprevisto. Es lógico, somos gente previsora, somos gente de orden, somos gente que tiene que evitar los malos imprevistos. Estos, los de la cola, están a cara descubierta esperando un imprevisto bueno, esperando que alguien les de pan para poder dormirse con el estómago lleno.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 25 de febrero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.