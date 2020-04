Foto del día: "Las palabras están todavía en el aire"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado navegando en internet. Es de un fotógrafo sudafricano que normalmente retrata en blanco y negro lo personajes de los barrios marginales de su ciudad, Johanesburgo. Se llama Sobekwa. En este caso ha retratado a una abuela y a su nieta, confinadas en lo que no parece más que una chabola. Al fondo una puerta de madera. Los dos personajes están iluminrados por un contraluz dramático y rotundo. En primer plano está la nieta, una chica gorda, con un traje claro, la cara redonda, el pelo recogido en trencitas. Está la nieta apoyada con desgana sobre una butaca y buena parte del cuerpo y la mitad de su cara bañados por un sol generoso que debe ser de medio día. Pero la cara de la nieta está desdibujada por el lamento, , por un queja que le sale de las tripas. Detrás de ella, la abuela. La abuela es menuda si se la compara con la niña casi redonda y grande. La luz destaca el rostro de la anciana. Acaban de hablar. Las palabras están todavía en el aire. La nieta le ha dicho a la abuela que después de semanas encerrada, después de que el abuelo se haya ido como se ha ido, después de tantos dolores, ya no cree, no creo en nada: abuela, sobre todo, no creo en la vida. Y la abuela, casi susurrando, con ternura, como acariciándole con las palabras le ha respondido: niña no sabes lo que dices, niña no eres tú la que decide, no es el dolor el que decide, es la vida, niña, la vida que hay en ti la que decide, una vida tan fuerte, tan nueva, tan imaginativa como este sol que nos ilumina. Y las dos se han quedado calladas.