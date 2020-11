La Foto del Día: "Las fuerzas que mueven la historia"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado esta mañana repasando imágenes de la historia reciente de Estados Unidos. Es una imagen antigua, en color, tomada hace más de 50 años cuando un tren conducía los restos mortales del senador Robert Kennedy a su entierro. La foto está tomada desde ese tren. Atardece y algunas nubes intentan tapar un sol que se despide. Los árboles del paisaje están movidos por la velocidad del tren. Junto a un camino sin asfaltar y una vía muerta, junto a unos railes tan abandonados como un viejo jubilado que no produce nada, hay una familia en formación. Primero el padre jovencísimo, delgado, en ropa de trabajo, con la camisa de manga corta y los pantalones manchados de grasa. A su lado su mujer, también jovencísima, algo más arreglada. Y luego cinco niños canijos, muy blancos, casi desnudos, en bañador. Con las rodillas llenas de verdín, de haber estado jugando hasta un momento antes. Están los niños muy serios, ordenados por alturas, con algo de frío. Sus padres han decidido que deber rendir honores al gran hombre asesinado, que deben asistir al paso de una de las fuerzas que ha movido la historia del país. Pasa por delante de su casa y hay que darle el último adiós. Es bueno que los niños sean agradecidos. Es bueno que los niños sepan reconocer las fuerzas que mueven la historia, por eso es bueno que los niños miren lo que llevan dentro, el corazón que cada uno lleva debajo de esa piel tan blanca.