La Foto del Día: "Es imposible pero no, no podemos renunciar "

La foto que me ha llamado la atención es de Cristina Quicler. La ha tomado en la Maestranza en plena feria de Sevilla. De fondo, algunos los aficionados del tendido de sol, se ponen la mano por visera para no perder detalle. Las olas de oro del albero rompen en el rojo bermellón del burladero. Sobre la arena, con las cuatro patas suspendidas en el aire, un caballo de azabache. El rocín elegantísimo, gira la cabeza y todo su cuerpo en pleno salto hace un escorzo. La cola se despliega como un cometa bruno que atraviesa la tarde. Lea Vicens, que es como se llama la rejoneadora lleva un moño juvenil y viste de corto con chaqueta gris y camisa de chorreras. La amazona prolonga el escorzo de la montura y mientras sostiene las riendas con una mano se dobla y extiende con la otra mano su sombrero. Cita así al toro que se queda impasible. La rejoneadora y el caballo vuelan juntos durante un instante imposible. El gesto tiene la belleza de lo que se acaba, del momento que se fuga. El gesto tiene el esplendor de la hermosura. No es fácil que un gesto sea delicioso, ligero, delicado, primoroso. No es fácil que un gesto este lleno de una gracia luminosa, esperanzada. No es fácil. De hecho, nos pasamos nuestros días con una esforzada voluntad que quiere alcanzar un gesto al que no haya nada que reprocharle, redondo, completo, digno de ser recordado. Nos empeñamos una y otra vez, porque no podemos renunciar, a bailar suspendidos, a hacer algo, lo que sea, que contenga la amplitud del universo, la profundidad de una caricia, la hondura del cielo. Es imposible pero no, no podemos renunciar.