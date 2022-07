La Foto del Día: "No hemos nacido para acabar olvidados"

La foto que hoy me ha llamado la atención llega de una maternidad de Ucrania. El plano es muy cerrado así que no se ven los efectos de la guerra. Delante de una pared verde una madre se agacha ante una cuna para cantarle al bebé. La madre, rubia, con el pelo recogido en una coleta, coge con una mano la medalla que lleva colgada en el pecho para no molestar al niño recién nacido. La criatura, con un pijamita blanca, abre mucho la boca. No puede ser un bostezo, más parece un berrido. La madre le canta una nana mientras se derrama hilo a hilo para calmar la voz esforzada de su hijo. La madre quiere que el rorro le ría, que le rían los ojos para que iluminen el mundo, para que esté garantizado el porvenir de sus huesos. Es todavía pronto. Pronto para que llegue la risa de oro y plata. El hijo en la cuna tendrá que ver días y semanas mil sonrisas de la madre para aprender a formar ´él, con su voz, cascadas de alegría. Fuera de la maternidad, mientras el niño aprende de la madre, mueren los hombres de mala muerte, de una muerte fuera de casa. Pero no, no es verdad el primer pensamiento que se me viene a la cabeza mirando la cuna de un recién nacido en un país en guerra. No es verdad que el chiquillo de la foto, que la madre de la foto, que tú y yo hayamos venido al mundo para morir. El chiquillo de la foto acaba de comenzar, con el milagro de su alumbramiento todo vuelve a comenzar. El chiquillo de la foto, la madre del chiquillo, tú yo no somos mortales, somos hombres y mujeres natales. No hemos nacido para acabar olvidados después de perecer en un bombardeo. Hemos nacido para ir de comienzo en comienzo, también después de la bomba se vuelve a comenzar.