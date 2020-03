Foto del Día: "Hay en la escena quietud, silencio, ternura hay en el gesto, serenidad"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario ABC. Es una imagen de otros días, de otros tiempos, una imagen que está en clarouscuro. Una enfermera con manga corta acerca una taza de plástico con agua a un anciano que descansa en una cama hospitalaria con sus barrotes de acero y su sueros colgando y todo el aparataje que tienen estos chismes. Digo que la foto es de otros tiempos porque la enfermera y el anciano tienen la cara descubierta. No se le ven las facciones porque la escasa luz se concentra en el agua de la taza y en el gesto de quien da de beber y de quien se dispone a recibir el trago. Hay en la escena quietud, silencio, ternura hay en el gesto, serenidad. No hay combate porque todo esta remediado o porque todo está rendido, vaya usted a saber. Escenas como estás nos parecen habituales, pero en realidad no lo son, hubo un tiempo no muy lejano en el que los viejos, los apestados, los enfermos morían en los arrabales de las ciudades, solos. A estas horas hay decenas, miles de mujeres y de hombres, que más allá de su cansancio, vierten un sorbo de salud, de agua, a los que yacen en sus camas. Correríamos nosotros también, si supiéramos, si pudiéramos, a dar un trago de agua. Porque también no lo han dado a nosotros, porque si podemos escribir, hablar, llorar, reconocer nuestro miedo, e ir más allá de nuestro miedo es porque siempre, y cuando digo siempre digo ahora y ahora, y otra vez ahora, alguien inclina la taza sobre nuestros labios. Desde el primer hasta el último sorbo, también después del último sorbo que será el primero.