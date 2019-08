Foto del día: "Está la cuna vestida de blanco, con unas faldas y unas puntillas muy elegantes"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El Mundo en su sección de Madrid. Es una foto grande de una habitación vacía. La habitación es espaciosa, de techos altos. Tiene las paredes pintadas de turquesa y la puerta y un armario empotrado pintados de blanco. Los enchufes y los interruptores están desnudos. Todo está desnudo. Junto al armario empotrado hay una mujer calzada con sandalias de plástico y arropada en un chaquetón rojo. Tiene la mujer el pelo rubio y se sujeta la cabeza a la altura de la frente con un gesto de preocupación, como si quisiera con esa mano dar sustento al futuro, a lo que está por venir. Mira la mujer hacia una cuna con las patas muy altas. Suponemos que mira a un niño de pocos meses, quizás de días. Está la cuna vestida de blanco, con unas faldas y unas puntillas muy elegantes. Ropa blanca para la pureza del bebe, para las manitas y los pies descalzos, para una piel que está por estrenar, que en estos primeras días los ojos del niño se despierten con el olor del blanco, con la limpieza de lo claro, que tiempo tendrá el niño r de ver cosas sucias, cosas feas. Mira la madre al niño en la cuna, dormido, despreocupado, en la habitación desnuda y en cueros se piensa y se siente ella pensando en el mañana de su criatura. La madre se lleva la mano a la cabeza preguntándose que será de él. Sabe la madre que lo poco o lo mucho que le va a dar será siempre poco, siente la madre dentro del pecho una batalla con mucha lucha: lucha entre el furor de la inquietud por lo que vendrá y la voz silenciosa, casi apagada, de la esperanza que quiere abrirse paso. La esperanza tiene la voz muy bajita, a la esperanza, si se descuida uno no se la escucha. A la esperanza no hay que buscarla en habitaciones llenas de muebles que se hunden por el peso del polvo. La esperanza está en habitaciones desnudas, llenas de luz. La esperanza solo se escucha mirando la luz de las habitaciones desnudas, luz que está hoy y luz que estará mañana.

