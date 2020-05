Foto del Día: "espero con un nudo de alegría en el estómago"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El País. En realidad no es una foto, es un fotograma de ese clásico de nuestro cine que es El espíritu de la Colmena de Víctor Erice. Es la imagen un instante en el que la niña de la película, Ana Torrent, mira una gran pantalla. Le caen a la niña unos pelillos finos por la frente y le fulgen a la niña los dos azabaches de los ojos como ascuas, la nariz chata con los agujeros muy abiertos y la boca pasmada, dejando ver dos ferocidades de nieve. La cara de la niña, las mejillas rosas, toda prendada, entregada, admirada, absorta, ante lo que mira. La luz en los ojos de la niña que es toda ella asombro sin las sombras que se gastan en ese santuario gris que es la costumbre. El corazón de la niña todo el sediento en una fiesta llena de silencio, de agradecimiento y de maravilla. Los ojos de la niña sin las mañas de los hábitos. Hace diez años que no corren por aquí niños, hace diez siglos que han dejado de iluminarnos la luz de sus azabaches Yo te espero, niña mía, niño mío, niño o niña de tus padres, espero con un nudo de alegría en el estómago, ver tus ojos pronto, mirar como miran tus ojos, niña o niño de tus padres, para que esos ojos me enseñen a nacer otra vez lejos del santuario gris de la costumbre, donde los árboles, las películas, los rostros son asombro. Escucha ya la Foto del Día de Fernando de Haro.