Foto del Día: "duerme bajo las estrellas"

La foto que me ha llamado la atención está hoy en la portada de La Vanguardia. Es la imagen de ocho escaleras que salvan la diferencia de nivel de dos calles de Lérida. Después del último escalón, una pared pintada sin cariño con un amarillo chillón, un pequeño descampado que se asemeja a las muelan que faltan en las dentaduras completas: le falta a la dentadura de la calle. En los escaleras hay cinco negros, negro pobres, vestidos con sobras, cubiertos con las gorrillas de la construcción. El quinto se ha tumbado sobre su mochila. Se ha echado la gorra hacia atrás, se ha derrengado sobre el suelo, alarga un brazo para apoyarse, se lleva la mano a la frente como intentado despejar la fatiga, cierra los ojos, abría las piernas. El quinto hombre de la foto es un hombre derrengado, con el alma desparramada. Le faltan las fuerzas, literalmente le faltan las fuerzas. A menudo es difícil entender que significa esta expresión: “le faltan las fuerzas”. No podría, salvo que quisiera, salvo que se lo propusiera, dar un paso más. De hecho el quinto hombre de la foto se ha propuesto muchas cosas, ha dado muchos pasos. Ha dado diez, veinte millones de pasos, ha cruzado desiertos, ha dormido al raso- duerme bajo las estrellas- ha trabajado muchos días por poco dinero. Y ahora no tiene fuerza para dar un paso más, para imaginar un futuro mejor, para hacer una elegía de su derrota. El quinto hombre, ojos cerrados, alma desparramada en una escalera es carne de compasión. El quinto hombre somos tu y yo.