Foto del día: "¿Cuántas sendas no se habrán malogrado por dejar de usarlas?"

La foto de hoy no es de ningún periódico. Está en mi móvil y la he tomado mientras andábamos de aquí para allá entre los caminos que llevan de Pontevedra la Ría de Arousa. Es la imagen de una encrucijada de sendas gallegas en una mañana que amaneció sin sol la que levantó la niebla. Dos caminos se encuentran a la salida de un pueblito y en medio se yergue un cruceiro. Se yergue sobre cuatro escalones llenos de verdín y luego está el pedestal y luego una columna muy fina y encima el cristo con los brazos muy abiertos. Un brazo hacia un camino. El otro brazo hacia el otro. Abrazadas están las sendas. Las sendas, los caminos son testamentos. Legados humildes sin nombre. Los caminos son la tradición. Nadie se acuerda de quién fue el primero que lo transitó, quien mantuvo el camino abierto durante siglos. Si acaso, hay memoria del último alcalde que buscó un puñado de votos arreglando los caminos, pero los caminos son la tradición y la tradición no es cosa nunca del pasado. Si el camino viejo no lo utilizan viajeros nuevos, en dos primaveras lo cierran las zarzas. ¿Cuántas sendas no se habrán malogrado por dejar de usarlas? Los caminos son tradición porque son presente, porque alguien los pisa, porque alguien los abraza.

