La Foto del Día: "Corred".

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es de un fotógrafo gales, un fotógrafo aficionado que se llama David Hurn. Al fondo de la imagen en blanco y negro dos colinas cubiertas de arboles, árboles de copas cerradas y espesas. Entre las dos colinas un camino que desemboca en un prado, en una campa. Al fondo del prado una iglesia neogótica sin techo y sin uno de los muros. Van y vienen los vientos por la gran ermita, trayendo y llevando su música. Y cerca del objetivo de la cámara, al comienzo del prado, un grupo de chicos que juegan a la carretilla. Cuatro de ellos tienen las manos en el suelo mientras otros cuatro les sostienen las piernas. Es el viejo juego, se trata de recorrer el prado, o el mundo con la cabeza boca abajo apoyándose en tus manos blancas, suaves y finas mientras alguien te empuja desde arriba. La sangre se agolpa en las sienes, los brazos se resisten a hacer un trabajo incómodo y forzado mientras alguien desde arriba se empeña en que te des prisa y corras más que los otros. No hay tiempo para escuchar la música que suena a lo lejos, no hay tiempo para acercarse a la ermita semiderruida. Hay que batir algún record, alcanzar alguna meta, forzar la máquina de huesos y músculos. ¡Corred, corred malditos, corred boca abajo, los ojos muy pegados al suelo y lejos del horizonte, los oídos cerrados hacia lo que se escucha a lo lejos, corred y olvidaos de todo, que nosotros desde arriba, con vuestras piernas bien amarradas, os diremos cómo y cuando se acaba el juego! Corred.