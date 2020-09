La Foto del Día: "con la ilusión de prolongar el momento"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Se podría titular un pañuelo a la hora de partir. Es una imagen en blanco y negro, seguramente de comienzos del siglo XX. En el Puerto de Barcelona un grupo de mujeres mira hacia el mar. Van casi todas ellas con vestidos estampados de verano, grandes flores para decir adiós. Sobre un mar gris, vaporoso quizás por efecto de la niebla, flota un barco panzudo, grande, con chimenea generosa y todavía con dos mástiles. A pesar de que no se ha alejado ya mucho parece el barco un fantasma entre bruma, se empiezan pronto a hacer borrosos los rostros que hasta hace un momento miraban con ojos de lágrimas, los labios que daban los últimos besos. Una de las mujeres levanta y agita un paziñuelo con la ilusión de prolongar el momento. Y la mujer que está en primer plano tuerce la cabeza en un gesto que parece de resignación, está la mujer doliente, sabe que el tiempo en la distancia se convierte en un puñal inquieto y constante. Se van los hombres a trabajar a América, se iban las casitas de piedra, con sus escalera a la entrada y sus columnas, entre hortensias cuidadas, se iban las casitas de aquella ciudad de América cuando nos montamos en el tranvía, se iba también hace unos días el pueblo viejo y blanco, el pueblo que es como una nevada en el mar, con sus calles llenas de cantos y sus azoteas mirando a los azules, se va este instante, se va todo ¿dónde van las cosas, las paredes encaladas, las casitas con hortensias, dónde van las palabras que me dijiste, donde van tus besos y tus canciones? ¿es verdad que se va todo o solo me lo parece?