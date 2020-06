Foto del Día: "un cielo gris de despedida"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Está tomada en la playa de la Madalena en Cabanas, en Coruña. Está tomada la foto con la ultimísima luz de unos de estos días largos de junio. Los días de junio siempre son generosos, promesa de lo bueno que no se acaba, de una palabra dulce que no se apaga, sobre los cielos de junio corren las horas siempre jóvenes, tardan los cangrejos de estrellas en asomarse y el lucero los vigila y los apaga pronto. Esta tomada la foto con las últimas luces de un día de junio, el suelo es una gran mancha negra y sobre ella corre dos niños pequeños. Corren con ese trote torpe, lleno de energía, sin calculo, con ese trote que tropieza y ríe, con ese trote esperanzado de los niños que juegan. Corren hacia el mar que ya es plata oscura. Los vigilan una nubes bajas, un cielo gris de despedida. Y son los dos niños así solo dos siluetas recortadas, ingenuas, descuidas, confiadas en medio de lo oscuro. En medio de la escena se descose el cielo y a parece una cinta de azul, un suspiro de azul muy intenso, una puñada de luz que hace que las formas se puedan distinguir. Son estas puñaladas de luz, este rasgarse de lo gris para enseñar lo azul, el primer y último azul que hay detrás de las nube, son estas puñaladas de luz las que permiten, seguir corriendo con trote desaliñado e ingenuo, hacia el agua, son las que permiten distinguir las formas donde no se ve nada.