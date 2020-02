Foto del día: "El chico se ha dado cuenta de que llevaba mucho tiempo esperando exactamente lo que ha visto"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. La imagen retrata una escena poco frecuente. Se ve un muro de ladrillo visto pintado con dos tonos de azul, uno más claro, el otro no llega a oscuro. En el muro blue, azul, muro que quizás es de tristeza, se abren dos ventanas. Una de las dos ventanas tiene las ventana abierta. Es una de esas ventanas que se usan mucho en la Inglaterra, ventanas de guillotina que se abren y cierran tirando para arriba o tirando para abajo Asomado a la ventana abierta hay un chico de pelo rojizo, carrillos generosos y piel muy blanca. El chico sonríe, una sonrisa provocada por esas alegrías repentinas. ¿Por qué sonríe el chico? Porque ha subido la ventana de guillotina, que siempre se atasca y hay que hacer un esfuerzo, y se ha encontrado con dos cisnes. Bajo su ventana normalmente no hay cisnes, bajo su ventana normalmente no hay agua. Pero la tormenta Ciara ha cambiado muchas cosas. La esbelta figura de los cisnes se refleja en el agua verde y se forman dos reflejos de pureza, de blanca elegancia. El chico sonríe. Entre la lista de sus peticiones no había esta mañana dos cisnes nadando con ademanes de príncipes. Entre su lista de previsiones para esta mañana había un té negro y una tostada de pan de molde con mantequilla, un par de mensajes en el whatsap y dos imágenes hiperfiltradas en Instagram. Pero al levantar la ventana se ha dado cuenta de que también estaba esperando un respiro de belleza acuática, se ha dado cuenta de que en realidad llevaba mucho tiempo esperando exactamente lo que ha visto, dos cines blancos nadando bajo su ventana. Hasta que no han tenido los cisnes la deferencia de acercarse no lo sabía. Pero ahora que han aparecido ya lo sabe: era esta elegancia, este reflejo sobre el agua, esta belleza la que estaba esperando, exactamente esta. Pasa con todas las bellezas: nos damos cuenta de que llevábamos mucho tiempo esperándolas cuando aparecen.

