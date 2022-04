La Foto del Día: "Aunque todo le faltara, no le faltaría nada"

La foto que me ha llamado la atención es de Nina Berman que la ha tomado en un barrio pobre de Nueva York. Una madre y un hijo caminan por un paso subterráneo. A su izquierda se amontonan grandes bolsas de basuras negras. Los dos avanzan entre los tubos de un andamio, detrás tienen una taquería. El nombre del restaurante modesto, escrito en español en un toldo rojo. Más alla del local hispano continúa el paso subterráneo, parece la galería de una mina infinita. La foto está en claroscuro, la luz se cuela debajo de un scalextric urbano y se filtra a través de una niebla blanca. Quizás sean los vapores de la calefacción o el aliento del respiradero del metro. Madre e hijo caminan de la mano entre sombras umbrías, muy lejos de casa. La madre se llama Yana y tiene poco más de 30 años. Se crío a las orillas del Mar Negro. Ahora está lejos del sonido de sus olas, lejos de su marido. Yana espera un segundo hijo. El primero se llama Igor y cuando le piden que dibuje algo pinta un gran helicóptero amenazador de color naranja con las aspas rojas. Suena en los dibujos de Igor un estruendo extraño. Pero Igor tiene todo lo que necesita: no entiende lo que dicen las personas que le hablan, no ha vuelto a ver a sus compañeros de colegio, vive en un mundo que no comprende, lleno de prisas y de rascacielos. Pero Igor tiene todo lo que necesita. No está invadido por una queja invencible, por un miedo insuperable. Igor sabe que aunque todo el mundo se olvidara de él, su madre siempre lo tendrá en las entretelas, en el entredós de su alma. Aunque, de pronto, todos los edificios se derrumbaran, aunque se secaran las higueras, aunque el agua de las acequias bajase roja, Igor seguiría teniendo todo lo que necesita. Igor tiene la mano de Yana, el olor de Yana, las palabras sabias de Yana. Aunque todo le faltara, no le faltaría nada.