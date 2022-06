La Foto del Día: "Antes incluso de que todo esté vivido"

La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto de una madre y una hija rusas. Me ha llamado la atención quizás porque aquí en la cumbre de la OTAN han dicho que Rusia es la gran amenaza para la seguridad mundial. La foto, en blanco y negro. Una niña está sentada en la cama de su cuarto, viste pantalones vaqueros, no se le ve cara. Su mano descansa sobre la mano de su madre. La mano de la niña tiene los restos de haber estado jugando en el campo, de haber removido la tierra. En eso se nota que la niña crece, en que ya sabe andar con sus amigos por ahí, se nota que crece porque ya sabe hacer surcos en el mundo y en el tiempo. Pero la niña ya tiene en la piel los arañazos, las heridas, las pequeñas lesiones de arar en su propia vida. La mano de la niña reposa en la palma de la madre que alarga su brazo. La madre de la madre es grande, acogedora. No recrimina, no riñe, es como una cuna para un bebé ya crecido, como un huerto regado y sereno. Los huesos de la mano de la madre están floridos y huelen a jazmín, los dedos de la mano de la madre han desojado la luna y tienen el tacto de un mimo. La niña se hará mayor sin que la madre se de cuenta. Pero entre los dedos seguirá estando el polvo del camino, quizás las marcas, Dios no lo quiera, de un zarpazo. A ratos la mano le escocerá, le quemará, le picará. Y aunque oculte todas sus heridas, su palma seguirá buscando otra palma como la de la madre, una palma en la que reposar, en la que olvidarse de esos balances, esos inventarios que nunca cuadran. Una mano que le estreche la suya y que le diga que todo está perdonado, antes incluso de que todo esté vivido.