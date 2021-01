La Foto del Día: "La niebla no lo es todo"

La foto que me ha llamado la atención la ha visto en el ABC. Está tomado el retrato desde las afueras de Ávila. Se ve el humilladero de los cuatro postes, sólido en su factoría de granito, ligero y elevado por el aire castellano que corre entre sus cuatro columnas. Allí es donde detuvieron a la señora Teresa que se quería hacer matar en tierra de moros. Y detrás de lo cuatro postes, una niebla densa que tapa la ciudad, que solo se asoma al cielo la torre de la catedral y una espadaña. Está celada Ávila, la ciudad chiquita y bonita de Castilla, tapada por una niebla densa. Y quien no se acuerde, quien no tenga memoria, no sabrá que detrás de esa nube está el río Adaja que es un río joven y muy risueño, y que detrás del espeso visillo serpentea la muralla deliciosa, que algunos dijeron que la muralla de Ávila es como las muralla de Constantinopla pero con sus piedras labradas en castellano y detrás está la ciudad sobre la pequeña colina, que a veces se antoja como una Jerusalén en la que manan todas las fuentes, en la que hemos nacido todos y a la que volveremos, más tarde o más temprano, todos. Pero ni la colina, ni la ciudad, ni la muralla, ni el río se ven porque los tapa la niebla. Y a los que no tienen memoria y a los que no miran con atención, o sea a todos nosotros, se nos antoja que la niebla es todo, que no hay más que ese celaje desvalido que aleja la alegría. Pero hay que llamar a los que saben recordar, a los que saben mirar para que hagan memoria y nos repitan que tras la apariencia, tras la nube, se yergue sólido, inamovible, el latido misterioso de la ciudad de piedra, de la ciudad sólida.