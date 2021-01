La Foto del Día: "No ha habido nada ni habrá más importante que ella"

La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto trasteando en Internet. Es un retrato de una fotógrafa estadounidense, Carolyn Drake, tomada en el Missisipi. Cinco mujeres han montado un gran ramo de flores sobre una mesa, en realidad es casi un árbol. Hay flores de un rosa pálido como un aurora, flores de un rosa encendido como un beso enamorado, flores rojas como la pasión de una madre, flores blancas con la inocencia de la infancia, un gran ramo de flores salpicado de ramas verdes, amorosamente armado, como la copa de un árbol del paraíso. Las flores la sostienen cinco mujeres y debajo de esa fiesta de color y de ternura hay una niña sentada en el suelo, sobre una alfombra. La niña tiene los pies desnudos y juega con sus manitas rechonchas. La niña tiene los ojos muy abiertos para ver las flores, para oler todas esas caricias que le dicen que ella es el centro del universo, que no ha habido nada ni habrá más importante que ella. Y la niña, así, bajo ese nuevo árbol del paraíso es concebida, engendrada, otra vez. Y lo necesita la niña, necesita la niña saber que ella no es una casualidad, Vuelve a nacer niña mía, vuelve a nacer bajo el árbol del paraíso, vuelve a nacer que el mundo entero está pendiente de tus ojos curiosos.