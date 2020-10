La Foto del Día: "La labor en el tiempo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en la Vanguardia. Es una imagen en la que se alteran los verdes, los amarillos, los sienas y los mostazas. Otoño, otoño en una vaguada con dos campos en cuesta. Por el fondo de la vaguada corre un canalillo y árboles amarillos, de oro, ocres, custodian el agua que baja. En las laderas crece una hierba baja, escasa, comprimida. Seguramente un cereal que, con ímpetu, quiere hacerse mayor. Y estas laderas, alfombradas de paño verde, están surcadas por canales de maizales. Las mazorcas, desfilan prietas, crecidas y maduras y pintan de sepia el campo. Un tractor renquea cuesta arriba recogiendo la cosecha. Encima del tractor un campesino de los de ahora y de los de siempre. Miró ese campesino hace meses, hace años la vaguada que era un bardal, todo cubierto de rebollos, de zarzales, de monte bajo. No había ni caminos, ni cultivos, todo salvaje. El campesino, o el padre del campesino, o el abuelo del campesino miro el monte y vio el pan de sus hijos. Cortó las zarzas, cavó, rotulo, sembró, recogió. La labor en el monte era la labor en el tiempo, cavaba el campo y se cavaba el campesino por dentro. Recogió trigo y maíz el campesino, recogió su anima arada, cultivada.