La Foto del Día: "Un rostro bonito"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado en el periódico El País. Recoge una de las imágenes que una exposición de CaixaForum en Madrid dedica al sueño americano en el arte. La imagen que me ha sorprendido es la de dos mujeres, ¿o es la misma retratada dos veces? Se trata de un grabado sobre un fondo rosa. La mujer de la izquierda, silueteada en negro tiene una nariz de proporciones equilibradas, el rostro redondo, las cejas muy marcadas y parece intuirse en su mirada cierto desdén, quizás la juzgamos mal y es, simplemente timidez. Lleva la mujer retratada una melena corta. La de la derecha, ¿es la misma o no es la misma? Nos entretenemos en comparar, comparamos el vestido que sí parece igual, la sombra de la mejilla es más intensa en una y por eso parece más delgada, la sombra de los labios está más marcada y por eso parece más joven y más atractiva, la sombra bajo las cejas es también más oscura y por eso sus ojos y su alma parecen más profundos, más llenos de preguntas que los de la primera. El autor de la imagen, el genial Andy Warhol ha copiado dos retratos de Jackie, la que fuera mujer de JFK, el presidente de los Estados Unidos. Solo cambiando un poco la luz parece que cambia el gesto. Y ha conseguido que durante cinco, diez minutos, comparando, para después comparar más, hayamos mirado, mirado insistentemente, continuamente, inteligentemente un rostro de mujer, un rostro bonito. Y hemos descubierto que, a pesar de estar desentrenados sabemos mirar, mirar insistentemente, atentamente, mirar fuera de nosotros y sorprendernos con un rostro bonito.