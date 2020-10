La Foto del Día: "Las horas y los días"

La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. Es de Francisco Ubilla. Es una imagen aérea, retrata un suelo ajedrezado de baldosas blancas y negras, que escalan en forma de rombos y se miran de abajo arriba. Son rectángulos si se miran de lado. Es el mismo monótono sucederse de blanco y negro, se mire por donde se mire. No hay novedad en ese suelo, todo está pautado en un infinito geométrico que en seguida produce tedio, incluso angustia. El suelo, ese suelo se parece a la sucesión de minutos, de horas, de días, sin refresco alguno, que a menudo nos asalta. Sobre el suelo de baldosas blancas y negras, una gran mesa de pino. Una mesa rubia, con los tablones gastados y abiertos. Y en la esquina de la mesa la pamela de una mujer. Debajo de la pamela, las manos, que están sobre un papel en el que la mujer escribe algo. Es una carta, un sobre, porque la foto la han tirado en el vestíbulo central de correos de Santiago de Chile. Escribe la mujer, con pamela y con camisa de raso, unas líneas que desde arriba parecen filas de hormigas. Letras que cuentan, letras como hormigas que llevan encima recados del ánima. De lo que pasó y de lo que no pasó. De lo mucho que se echa de menos al queridísimo. El sobre, lo abrirá el queridísimo lejos, y buscará en el papel las manos, el olor de la señora con pamela y camisa de raso. Las palabras, las palabras que lleguen, romperán en el queridísimo la monotonía. La desesperanza que provocan los días y horas, en los que no pasa nada. Las horas y los días que son a veces como baldosas blancas y negras.