Foto del Día: "La voz del infinito"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es la imagen de un monje budista: gasta pelo muy corto, viste una delicada túnica de rosa pálido y sobre los hombros lleva una estola de color tabaco, a juego con la mascarilla. Sujeta en la mano la empuñadura de una sombrilla de un rojo pálido que se abre sobre su cabeza, una sombrilla que convierta la luz del mediodía en una sutil puesta de sol perpetua. La sombrilla redonda, con proporciones muy razonables, con las varillas abriéndose como las hojas de una palmera, es un árbol de equilibrio. Todo en la foto, los colores y el gesto del monje, parece buscar la armonía, hay en el rosa y en el rojo suave fragancias de cerezos en flor de cuidadísimos jardines. Hay en los ojos del monje ese juego de sombras que quiere ser eco del universo, ese silencio que quiere reproducir la voz del infinito. El mundo queda detrás, sin foco. Todo es armonía, equilibrio. Nadie diría que el monje al acostarse desde hace años siente un fuego de melancolía por dentro que no tiene nada de equilibrado, un fuego que no han apagado años de ayunos y disciplina, años de meditaciones, nadie diría que ni las sombras ni el silencio, ni el saberse poca cosa, nada en la inmensidad del universo, apagan en el monje la melancolía, esa nostalgia que le hace sentir vivo.