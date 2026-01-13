Álvaro Arbeloa: "¿Jugar bien? Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions, y era porque se iban a su casa a regar el jardín"

Álvaro Arbeloa se ha presentado como nuevo entrenador de la primera plantilla del Real Madrid en una rueda de prensa donde ha dejado claros los pilares de su proyecto. El técnico debutará este miércoles a las 21:00h en Albacete, en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, antes de su estreno en el Santiago Bernabéu el próximo sábado a las 14:00h ante el Levante.

EFE Álvaro Arbeloa, durante su primera rueda de prensa con el Real Madrid

Consciente de la exigencia

Desde su primera comparecencia, Arbeloa ha demostrado ser plenamente consciente de la presión que implica su nuevo cargo. "Sé lo que es el Real Madrid, sé la exigencia que tenemos", ha afirmado, ironizando que en un club con 123 años de historia "es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien".

El técnico ha recordado a figuras pasadas para ilustrar la magnitud del desafío, señalando que incluso técnicos laureados fueron cuestionados, recordando aquello que se decía de Zidane y la flor: "Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions, y era porque se iban, cuando acababan de entrenar, se iban a su casa a arreglar el jardín"

Jugar bien es ganar

Arbeloa también ha definido su concepto del buen fútbol, ligándolo directamente a las expectativas de la afición y al resultado final. "Yo tengo muy claro lo que es jugar bien, y sobre todo lo que quiere el aficionado, lo que quiere ver en su equipo", ha explicado ante los medios.

EFE Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa

Para el nuevo entrenador, la victoria es el eje central e innegociable de la filosofía del club, un principio que todos en la entidad comparten. "Al final aquí hay una cosa que todos sabemos, somos muy conscientes, que es muy importante, que es ganar", ha sentenciado.