La intrahistoria de la revolución en el Real Madrid: del frío saludo de Florentino Pérez con Xabi Alonso, a la llegada de Arbeloa como nuevo técnico

La etapa de Xabi Alonso al frente del Real Madrid ha llegado a su fin. Según se ha desvelado en el programa 'Deportes COPE', la decisión definitiva se tomó en la mañana del lunes, cuando el técnico fue convocado a una reunión en la ciudad deportiva con el presidente Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Poco después de comunicarle su cese, el club hizo oficial el nombramiento de Álvaro Arbeloa como su sustituto.

Crónica de una salida anunciada

La decisión se terminó de gestar en el vuelo de regreso de Riad, donde la imagen del equipo en la Supercopa fue el detonante final. La relación entre el presidente y el técnico ya venía deteriorada, como se evidenció en el frío saludo entre ambos durante la entrega de medallas del pasado domingo. La sensación de que el equipo estaba estancado, sin buen fútbol y con un problema de lesiones persistente llevó a la directiva a concluir que era el momento de cambiar el rumbo.

Frío saludo entre Florentino Pérez y Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa

Los detalles de la jornada del lunes confirman la rapidez de los acontecimientos. Xabi Alonso, que había dormido poco, se encontraba trabajando en Valdebebas cuando recibió la llamada de José Ángel Sánchez, director general del club, sobre las dos de la tarde, como se informó este martes en Deportes COPE.

A las cuatro, en la reunión con la cúpula directiva, se le comunicó formalmente que dejaba de ser el entrenador del primer equipo.

Ruptura con el vestuario y la directiva

Uno de los factores más determinantes ha sido la relación con el vestuario. La directiva, durante la estancia del equipo en Yeda, constató que existía una ruptura que hacía muy difícil mejorar la situación y aspirar a ganar. El club no quería repetir la experiencia de la temporada anterior, donde el equipo se vino abajo en el tramo decisivo, y considera que con un cambio en el banquillo todavía se puede optar a lograr algún título.

El descontento de Florentino Pérez con el técnico no era nuevo. El presidente empezó a dudar de Alonso tras la derrota contra el Atlético de Madrid y por algunas decisiones y comentarios del entrenador. Aunque José Ángel Sánchez fue su principal valedor y le sostuvo en el cargo, la mala dinámica del equipo hizo la situación insostenible.

Alamy Stock Photo Momento del enfado de Vinicius en el cambio del Clásico

Un punto de inflexión fue un comentario de Alonso sobre el Mundial de Clubes que dejó perplejo a Florentino Pérez. El técnico afirmó que el torneo "nos servirá para conocer el nivel de algunos jugadores", una visión que chocó frontalmente con la mentalidad del presidente, para quien el Real Madrid acude a los campeonatos para ganar títulos.

Curiosamente, la decisión de la directiva contrasta con la opinión de los aficionados. Las encuestas realizadas en el entorno del Bernabéu y en la propia encuesta de Deportes COPE otorgan a Xabi Alonso solo un 5% de la culpabilidad de la situación del equipo, señalando mayoritariamente al presidente y a los jugadores. Un divorcio claro entre la visión del club y la de su masa social.

Llama la atención que 24 horas después de su destitución, jugadores como Vinicius o Bellingham no se hayan despedido públicamente de su exentrenador, dejando bien claro que la situación no era la mejor entre las partes.

la llegada de arbeloa

Y sin tiempo de espera, en la mañana de este martes Álvaro Arbeloa ha realizado su primera rueda de prensa en la previa de su debut de este miércoles ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey. Arbeloa explicó que le comunicaron la decisión con Xabi Alonso pocos minutos antes de que se hiciera oficial por parte del club.