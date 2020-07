Foto del Día: "como un arado en la tierra del tiempo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy navegando por internet. Es una imagen llena de colorido, cuarenta, quizás cincuenta personas de edad variada se han reunido en una ciudad de Asia para protestar por algo. El amigo llamó al amigo y coincidieron en que no estaban dispuestos a que les siguieran robando el alma. Y el amigo convencido volvió a llamar al otro amigo y así se fue haciendo la cosa. Se han reunido con sus bicicletas y como está lloviendo están cubiertos con capas de lluvia. Los colores de las capas de lluvia son muy variados: burdeos: rojos sangre, azules pacífico, azules marinos, rosas pálidos, verdes hierba… Y es como si cada color quisiera dejar claro que todos han dicho que sí para reunirse, para jugarse el tipo con la protesta, para cambiar las cosas, pero que cada sí es diferente. Hay síes malvas, síes celestes, síes amarillos, síes que se arrastran, síes que se esconden, síes que vibran de entusiasmo, síes gritados, síes murmurados. La protesta será solo el comienzo, luego las palabras dichas en la plaza tendrán que salir de la carne de cada uno, tendrán que tomar forma en las alcobas, en las fábricas, en los bares, en el campo. El sí tendrá que entrar como un arado en la tierra del tiempo, en la tierra dura que quiere permanecer virgen, indómita. Pero no hay que menospreciar este primer sí que luego tendrá que hacerse historia. Bien mirado todo es sí porque todo es libertad, sí al chopo y al baile de sus hojas de agua, sí al canto, sí a la risa, sí a las olas incansables, sí al rostro en el metro, sí al desconocido, sí al conocido desde siempre, sí al que se ama tanto, sí incluso al dolor…bien mirado toso es sí porque todo es libertad.