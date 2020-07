Foto del Día: "su amor le haría ansiar la gloria y la virtud"

Hay en la Pedrera de estos días una exposición retrospectiva de Willian Klein, uno de los grandes fotógrafos de nuestro tiempo, nacido en Nueva York pero implantado luego en Francia. Como de momento no puedo ir a Barcelona, me he dedicado a repasar algunas de sus fotos que hay en internet. Y me ha llamado la atención una tomada en París en 1960. A contraluz, camina una mujer joven muy delgada por los Campos Eliseos. La chica viste un traje vaporoso, de tirantes, lleva el pelo corto y gasta pendientes muy largos, tan largos como larga fue la desesperación de sus pretendientes. Levanta los brazos enfundados en unos guantes largos y camina en equilibrio sobre zapatos de alto tacón. Vaporosa, irreal, la chica parece la silueta de un sueño. Su sombra, alargada y ancha, proyectada sobre la acera parece más alcanzable, más tangible que la figura original. Junto a ella un soldado, un infante de Marina, rigurosamente uniformado con sus mejores galas, caballero de gorra de plato, extiende sus manos hacia la figura femenina. Y seguramente el soldado, a la par que la llama querida mía, guapa, le dice que su corazón no espera mirarla viva, que no hay nada que se parezca a ella, que su amor le haría ansiar la gloria y la virtud, que le gustaría conservar su imagen pura pero que ha perdido toda esperanza. Todas estas cosas le dice el chico en los breves segundos en los que intenta asir con sus manos las caderas de la que parece un suspiro. Y todavía le da tiempo para añadir una última frase: si eres una de las ideas eternas, una de las formas que no soportan el dolor, desde aquí, donde lloro, recibe mis palabras y mi canto, las palabras de un desconocido amante.