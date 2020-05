Foto del Día: "que se sepa el nombre y el sitio de cada cosa"

La foto que me ha llamado la atención la he visto publicada en El Mundo. Es la foto de una frutera frente a su puesto. Puesto de frutas en un mercado baldeado con lejías y jabones, con cepillos. Un mercado limpio como la enagua de una novia. Está la frutera con un vestido camisero, los brazos al aire y unas sandalias de patricia romana. Está la frutera delante de las fresas que son como la risa divertida y despreocupada de una mujer guapa desprendida de su belleza, y está delante de los rábanos, ratoncillos rosas de palacio, y delante de las nueces, señoras con un gran cerebro que esconden sus secretos y delante de los peros, señores fieles y nada afectados, que no dicen nunca una palabra de más, delante de las piñas que bailan siempre con gracia debajo de la cabeza de unas cubas, y cuelgan también en el puesto los ajos en ristra, coleta de y moño de una procesión de viudas y plátanos con el viento africano en la piel y el acento de las américas cuando hablan, que da gusto ver el primor con el que está ordenado el puesto de la frutera, todo muy bien dispuesto, todo muy ordenado dentro de las cajas, y las cajas muy ordenadas entre ellas. Y que da gusto cuando parece que todo anda muy desordenado, cuando todo anda manga por hombro, que al menos en un puesto del mercado haya un principio y un final, y unas cosas primeras y otras segundas y otras últimas. Y que se sepa el nombre y el sitio de cada cosa, de cada fresa, de cada señor pero, de cada rabanillo. Todo está donde tiene que estar y todo va donde tiene que ir en este puesto. La frutera lo ha ordenado todo y ahora quiere ella saber donde tiene que estar ella, dónde tiene que ir ella.